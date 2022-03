Topjob beim Land für ÖVP-Chefredakteur regt auf

SPÖ-Parteimanager Florian Koppler wirft der von LH Thomas Stelzer geführten OÖVP „Parteibuchwirtschaft“ in einem Oberösterreich als „ÖVP-Selbstbedienungsladen“ vor. Der Grüne David Stögmüller meint sozusagen vom Nationalratsbalkon herab, dass die Landesverwaltung damit immer mehr zum Vorzimmer der ÖVP werde. Und Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer sorgt sich um ambitionierte junge Menschen, die sich dort nicht bewerben würden, wo man ohne Seilschaft und Parteibuch nicht weiterkommen könne. Die Neos stellen über diese Personalauswahl nun eine schriftliche Landtagsanfrage an Stelzer – mit der Kernfrage, welche persönlichen und fachlichen Kriterien letztlich dazu geführt hätten, diesen Topjob an „Volksblatt“-Chef Christian Haubner zu vergeben.