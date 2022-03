Auto blieb bei tödlichem Unfall in Baum hängen

Beifahrer von Ersthelfern geborgen, Fahrer eingeklemmt

Der 27-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Beifahrer überlebte, Ersthelfer konnten ihn aus dem beschädigten Fahrzeug befreien. Der 30-Jährige hatte bei dem Unfall laut Angaben der Wiener Berufsrettung multiple Verletzungen, wie Brüche am Oberkörper sowie Verletzungen am Kopf, erlitten. Er wurde nach der Erstversorgung in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert.