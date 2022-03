Grillverbot für öffentliche Grillplätze in Kraft

Durch das Ausbleiben nachhaltiger Niederschläge in Wien sei der Boden der Wälder und Wiesen bis in Tiefen von über 20 Zentimetern vertrocknet, teilte die Magistratsabteilung 49 (Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb) am Donnerstag mit. „Aufgrund der Trockenheit ist die Waldbrandgefahr besonders akut, daher appellieren wir an die Bevölkerung, sich an dieses Verbot zu halten, um niemanden zu gefährden“, betonte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.