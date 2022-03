Ameisen in der Falle - Wie wir sie human behandeln

Sie kennen das bestimmt. Kaum klopft der Frühling an unsere Tür, schon sind sie da und klettern auf alles drauf, was uns lieb und teuer ist: die Ameisen. Fast jeder will sie aus der Wohnung befördern, nur: Wie geht man human mit diesen Insekten um? Um diese Frage werden wir uns in diesem Artikel kümmern,