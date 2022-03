LH-Vize Haberlander positiv auf Corona getestet

Am Donnerstag meldete der Landeskrisenstab 8811 neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Damit sind jetzt 62.181 Landsleute aktuell positiv auf das Virus getestet, knapp 80.000 sind in Quarantäne. Und auch in den Spitälern steigt in OÖ die Zahl der Corona-Patienten. 489 Personen müssen auf einer Normal- oder Intensivstation behandelt werden.