Herz-Operation bremst den Rallye-Rekordmeister aus

Vier Stents!

„Nun bin ich völlig runderneuert“, sagt Österreichs Rekordstaatsmeister, der sich aber noch bis 11. April in Therapie befindet und deshalb bei den ersten beiden ÖMS-Läufen nur als Chef seines BRR-Teams fungieren und Kris Rosenberger bzw. Sigi Schwarz im neuen VW Polo GTI 2 betreuen wird, aber selbst als Pilot nicht am Start ist. „Dabei wollte ich heuer die gesamte Saison fahren – immerhin ist es meine vierzigste“, sagt der 14-fache Champ vor der Meisterschaft, in der Titelverteidiger Simon Wagner im Skoda Rallye 2 der große Gejagte ist. „Das ist kein Honiglecken, Hermann Neubauer und Kris Rosenberger sind top“, weiß der Mühlviertler, der bei der Rebenlandrallye mit seiner Freundin Anne Katharina Stein startet. Weil Co-Pilot Gerald Winter am Donnerstag und damit am Tag vorm Start der Rebenland-Rallye Vaterfreuden entgegenblickt.