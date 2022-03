Strafe nach mehrfachem Missbrauch nun reduziert

Geld für Opfer

Am Mittwoch musste ein Richtersenat im Oberlandesgericht Linz darüber entscheiden. Der Angeklagte wurde aus der U-Haft vorgeführt und erklärte, die Taten zu bereuen und möglichst rasch wieder in seinem Beruf tätig sein zu wollen. Dem Berufungssenat wurde eine Bestätigung vorgelegt, dass der 55-Jährige als Schadensgutmachung an drei Opfer bereits 4200 € bezahlt habe.