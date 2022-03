Erst nach Tod zur Mama ins Spital gelassen

Die traurige Geschichte spielte sich in der Vorwoche ab, als noch galt, dass Besucher nur geimpft, genesen und getestet – zumindest mit Antigentest „von befugter Stelle“ – ins Spital durften. Die Mutter (83) kam Montagabend mit Erbrechen und schlechtem Allgemeinzustand vom Altenheim Rohrbach ins städtische Spital. „Der Arzt war nett und hat mir gesagt, dass es schlecht um die Mama steht“, berichtet Brigitte A. (52) aus Ulrichsberg. Sie will aber nicht gehört haben, dass der Mediziner ihr mehrmals gesagt habe, sie solle bitte einen Corona-Test machen lassen – für alle Fälle. Am nächsten Tag zu Mittag bat die Mühlviertlerin, dass sie zu ihrer Mutter kommen dürfe, um sich zu verabschieden. „Doch die Schwester hat gesagt, dass ich nicht ins Spital darf, weil ich nicht geimpft bin“, berichtet die 52-Jährige. Test hat sie keinen machen lassen. Auch die Enkelin von Johanna K. (83) sei erst mit einem Teststraßen-Ergebnis zur Oma gelassen worden, der Abstrich in der Apotheke reichte nicht.