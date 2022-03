Alte Bäume neben dem Tennisplatz sind Geschichte

Eine abgeholzte Baumreihe sorgt in Bad Hofgastein für Aufregung. Zwischen Tennis-und Minigolf-Platz fehlt seit Anfang März mehr als ein Dutzend Bäume. Zum Teil waren die Bäume zwar krank, so etwa die Eschen. Die Gemeinde ließ aber gleich die gesamte Baumreihe schlägern - auch gesunde Lärchen. Der Gedanke hinter der Fällung war die Neugestaltung des kleinen Parks, ein Umweltprojekt des Gymnasiums und eine bessere Nutzung des benachbarten Tennisplatzes. Mitunter landeten Nadeln der Bäume am angrenzenden Sandplatz.