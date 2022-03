Edelmetall fürs Wandern auf neun Linzer Wegen

Wer in Wien die dortigen Stadtwanderwege bewältigt, wird belohnt! Bereits für drei absolvierte Wege bekommt man die silberne Wandernadel, Gold gibt es für sieben Wanderungen, und wer die Stempel aller 13 Stadtwege in seinem Wanderpass vorweisen kann, bekommt „Platin“. Ein Anreiz, der in Linz bisher fehlt.