Test-Regeln verhinderten Spitalstermin von Kind

Die kleine Lisa (Name geändert) aus Niederösterreich leidet von Geburt an an einem Herzfehler und muss regelmäßig zur Kontrolle in ein Wiener Spital. Vor Kurzem stand ein Termin an. Das Mädchen erkrankte davor an Covid und galt als genesen. „Laut Bescheid darf man danach 60 Tage lang nicht testen gehen. Meine Tochter hatte daher keinen PCR-Test mit“, schildert die Mutter. Dieser ist im Spital zwingend für den Einlass. Lisa wurde weggeschickt.