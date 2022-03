Kylie Jenner: „Zeit nach der Geburt war sehr hart“

Sie wisse nun: „Es ist okay, nicht okay zu sein“, fuhr die 24-Jährige fort. Lange Zeit habe sie sich selbst unter Druck gesetzt. „Ich erinnere mich einfach weiter daran ‚Ich habe einen ganzen Menschen gemacht, einen wunderschönen gesunden Buben‘. Wir müssen damit aufhören, uns selbst unter Druck zu setzen, nach der Geburt zurückzukehren, nicht einmal in körperlicher Hinsicht, sondern einfach mental“, forderte sie.