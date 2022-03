Liebesakt vor Schule hatte gerichtliches Nachspiel

So bestreitet er, durch ein Fenster in die Turnhalle der Schule eingebrochen zu sein. Er habe ja nichts kaputt gemacht. Das Fenster sei gekippt gewesen. Worauf der Richter dem Liebestollen etwas juristischen Nachhilfeunterricht gibt. Nachdem auch dieser Teil geklärt ist, räumt der 18-Jährige ein, mit seiner Freundin die in der Turnhalle gelagerten zwölf Bier und die Flasche Wein gezwitschert und sich anschließend aufs Ohr gehauen zu haben.