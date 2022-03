Vorarlberger Mühlen kämpfen mit Weizenpreis

Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine warnen Experten vor massiv ansteigenden Kosten für Lebensmittel, auch für Getreide. Und die internationale Preisentwicklung scheint ihnen recht zu geben. So kostete eine Tonne Weizen Mitte Februar noch rund 265 Euro. Mit Kriegsausbruch am 24. Februar schnellte der Preis extrem stark in die Höhe und erreichte in den Folgetagen sogar einen Wert von 422 Euro. Am Dienstag hätte man für eine Tonne 378 Euro hinblättern müssen.