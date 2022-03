Faber: „Gibt auch viel Scheinmoral in der Kirche!“

Zunächst erzählt Toni Faber allerdings von seinen Anfängen in der Kirche und wie es zu dieser Entscheidung kam. Der Dompfarrer hat sich schnell dazu berufen gefühlt sich für andere einzusetzen, wusste allerdings nicht genau wie. Für eine „kurze Verlockung“ sorgte das Österreichische Bundesheer: Faber verrät in dieser Folge, dass er sich sogar mal überlegt hatte in die Militärakademie zu gehen! Dann war aber klar: „Ich möchte dem Leben dienen!“