Motorblock aus Mercedes gerissen: Lenker (29) tot

Am Dienstag kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 2.35 Uhr, direkt über dem Rhein in der Schweizer Gemeinde Rüthi (Kanton St. Gallen) zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann war auf Höhe des Vorarlberger „Illspitz“ in eine betonierte Wildüberführung geprallt und verstarb noch an der Unfallstelle.