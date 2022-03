Djokovic ohne zu spielen wieder Nr. 1 der Welt!

Daniil Medwedew hat sich nicht lange auf dem Tennis-Thron gehalten! Der Russe verlor am Montag in der 3. Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen den von Günter Bresnik gecoachten Franzosen Gael Monfils mit 6:4, 3:6, 1:6. Er wird damit am kommenden Montag nach nur drei Wochen wieder von Novak Djokovic als Nummer 1 der Weltrangliste abgelöst.