Jeder fünfte Geschäftstreibende zog um oder aus

Linz führt Ranking im negativen Sinn an

Was allerdings in der taufrischen Studie negativ auffällt, ist die starke Fluktuation in der City. Die Fluktuationsrate ist der prozentuale Anteil der gegenüber dem Vorjahr veränderten Shops an der Gesamtshopzahl in der jeweiligen Stadt. Hier liegt der Durchschnitt in Österreichs Großstädten bei 13,4 Prozent, Linz führt das Ranking im negativen Sinn mit 19,1 Prozent an. Heißt: Jeder fünfte Mieter in unserer Stadt hat seine Geschäftsfläche mindestens einmal im Jahr gewechselt, zog um oder endgültig aus.