Niedrige Beteiligung: Politik läuft Wahlvolk weg

Schmerzhafte Niederlagen in Städten

Dazu kommen die Niederlagen in großen Gemeinden und Städten. Schmerzen bereiten nicht nur die Verluste der schwarzen Hochburgen Schwaz und Hall. In Kufstein spielt die ÖVP ja auch nur mehr eine Statistenrolle, Wattens ist ebenfalls weg. Die Rückeroberung Wörgls durch Bürgermeister Michael Riedhart allein kann das im Unterland niemals aufwiegen. Dazu kommen noch die Pleiten in Völs, Axams und natürlich Zams, der Heimatgemeinde von Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Dass bei Platter ausgerechnet am Sonntagabend Symptome des Unwohlbefindens aufgetreten sind, passt da manchen ins Bild, auch wenn er sich natürlich mit Corona infiziert hat.