Linz hält seinen Partnerstädten weiter die Treue

„Wir haben unsere Kollegen in Saporischschja sofort nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine angeschrieben und sie haben uns nach zwei Tagen auch eine Liste mit dringend benötigten Hilfsmitteln geschickt. Es geht vor allem um Hygieneartikel und Medikamente“, sagt Gemeinderat Zeljko Malesevic (FPÖ). Die Stadt Linz hat auf das Hilfsersuchen rasch reagiert: „Wir sammeln derzeit Geldspenden bei den Mitarbeitern der Unternehmensgruppe der Stadt Linz. Der Betrag, der dabei zusammen kommt, wird von der Stadt verdoppelt. Mit dem Geld werden Hilfsgüter gekauft. Von einigen Linzer Firmen gibt es auch schon Sachspenden, etwa Medikamente.“ Ende der Woche soll ein Hilfstransport an die ungarische Grenze geschickt werden, von wo die Spenden in die Ukraine weitergeleitet werden.