Tränenreiche Botschaft von Georg Teigls Frau

„Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll,“ beginnt die Fashion und Lifestyle-Bloggerin ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. „Ich glaube einfach, dass viele Schutzengel im Spiel waren und einfach ein geiler Typ, der einfach die Initiative ergriffen hat. Und ich glaub auch ganz fest an Karma im Leben und ich glaube wir haben uns ein paar Karma-Punkte aufgebaut die letzten Jahre mit egal was und die haben wir zum Teil einlösen dürfen. Und ich bin dankbar - dankbar, dass es jetzt so ist wie es ist - und jetzt einfach schauen wies weitergeht, aber es hätte viel schlimmer sein können und das ist angsteinflößend“, so die 35-Jährige während sie schwer mit den Tränen zu kämpfen hatte.