Reporter berichtet über Unfall - wird unterbrochen

„Sie sehen hier die Hoover Street. Beamte sagen, es sei eine der gefährlichsten Straßen in ganz Los Angeles“ - so hat ein Fernsehreporter in Los Angeles einen Bericht über einen tödlichen Autonfall eingeleitet. In dem Moment wurde er unterbrochen: Wie um zu beweisen, wie gefährlich die Stelle ist, raste ein Auto auf die Kreuzung und kollidierte mit einem anderen Wagen (siehe Video oben).