Robbie Williams ohne Zuhause: „Leben nirgendwo“

Kein Zuhause für Robbie Williams und seine Familie

Denn wo lebt Williams mit seiner Frau Ayda und den Kindern Charlie (10), Teddy (9), Coco (3) und Beau (2) gerade? „Wir sind nirgendwo“, erklärte der Sänger jetzt in der australischen Radiosendung „The Kyle and Jackie O Show“. „Wir haben im Moment keinen Wohnsitz, wir haben so ziemlich alles verkauft, wir leben nirgendwo und versuchen, eine Lösung zu finden.“