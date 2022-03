„Für Österreich zu spielen, ist das Größte“

Es scheint, als hättest du letztlich alles richtig gemacht. Im Sommer hast du aber für Wirbel gesorgt, als du deinen Wechsel von Augsburg zu Lens erzwungen, quasi gestreikt hast. Letztlich hast du 5,5 Millionen Euro Ablöse gekostet, aber hast du dir damit nicht deinen Ruf beschädigt?

Nein, es war eine Entscheidung für mich und nicht gegen Augsburg. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so nicht bin. Ich habe darauf vertraut, dass auf mich gesetzt wird - so wie es mir in Aussicht gestellt wurde. Daher habe ich auch vorzeitig für fünf Jahre verlängert. Aber im Rückblick war man leider nicht ehrlich zu mir. Ich wurde zuerst nach Southampton, dann nach Düsseldorf verliehen. Zurück in Augsburg habe ich dann keine Perspektive mehr gehabt, da ich nur noch als Backup eingeplant war. Der Klub wusste seit zwei Jahren, seitdem ich immer wieder verliehen wurde, dass ich durch diese Situation weg will. Es wurde mir dann versprochen, dass man sich mit einem Angebot beschäftigt, wenn es aus dem Ausland kommt. Das ist leider nicht passiert. Es war letztlich beidseitig nicht die feine englische Art, wie alles abgelaufen ist, aber wenn deine Karriere in Gefahr gerät, dann hört doch jeder auf sein Herz. Mir ist es wichtig das Vertrauen zu spüren. Lens hat mir eine Führungsrolle in Aussicht gestellt. Und Lens hat Wort gehalten.