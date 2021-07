Transfer-Ärger: ÖFB-Kicker will Wechsel erzwingen

Wie der „kicker“ berichtet, informierte Danso am Donnerstag seinen Verein: Er wolle den Klub verlassen und deshalb im Testspiel gegen Qarabag Agdam (2:2) nicht auflaufen. Daraufhin schickte ihn der FC Augsburg, wo der Innenverteidiger eigentlich noch einen Vertrag bis 2024 hat, nach Hause. Danso, der vergangene Saison an Fortuna Düsseldorf verliehen worden war, reiste aus dem Trainingslager am Walchsee ab.