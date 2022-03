Bürger sind in Gols per Umfrage am Wort

„Sinn der Befragung ist, zu sehen, was aus Sicht der Bevölkerung in Gols gut läuft und was nicht“, erklärt Bürgermeister Kilian Brandstätter. Man möchte aber auch wissen, wo es Aufholbedarf gibt. Bei der „offenen Frage“ können die Teilnehmer schreiben, was sie sofort umsetzen würden, falls sie selbst Bürgermeister wären.