Drei Schichtler erlitten bei Brand Verletzungen

Der Brand im Firmengelände einer Großbäckerei in Altheim war am Donnerstag gegen 20.15 Uhr ausgebrochen. Zuvor waren ein 34-jähriger Slowake, ein 33-jähriger Deutscher und ein 39-jähriger Ungar mit Schweißarbeiten an einer sogenannten Abkühlspiralmaschine beschäftigt. Dabei bemerkten die drei, dass oberhalb ihres Arbeitsbereiches Flammen aus der Maschine schlugen und Rauch aufstieg. Sie schlugen sofort Alarm und verständigten die restlichen Schichtarbeiter in der Produktionshalle. Alle Personen konnten selbstständig die Halle verlassen.