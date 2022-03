Zögling riss aus Heim aus und brach Geschäft auf

Ein 15-Jähriger aus Niederösterreich soll in der Nacht in ein Geschäft in der Gemeinde Arbing im Bezirk Perg eingebrochen und dabei 2000 Euro Bargeld gestohlen zu haben. Um in das Geschäft zu gelangen, hebelte er die Eingangstür mit einem Werkzeug auf.

Der Beschuldigte wenige Stunden später, gegen 9.15 Uhr in der PlusCity in Pasching von Polizisten kontrolliert, weil er dort mit zwei weiteren Jugendlichen trotz Hausverbot störte.