50 Kärntner gehören „Club der Blitzgenies“ an

Sie sind eine Minderheit, der viele Menschen gerne angehören würden - die Mitglieder des Hochbegabten-Clubs Mensa. Wer bei diesem elitären Verein dabei sein will, muss über einen IQ von zumindest 130 verfügen. In Österreich gibt es rund 1000 Menschen, die den schweren Aufnahmetest bestanden haben, 50 davon sind Kärntner. Heute findet der nächste Test am Faaker See statt.