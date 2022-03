Drei Verletzte nach Frontalcrash in Brückl

Im Ortsgebiet von St. Felippen in der Gemeinde Brückl kam es am Donnerstag kurz vor Mittag zur Kollision zweier Pkw. Der 74-jährige Klagenfurter kam aus unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Ein 34-Jähriger, ebenfalls aus Klagenfurt, konnte nicht mehr ausweichen. Der 74-Jährige, sein 53-jähriger Beifahrer und der 34-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden ins UKH Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen enstand Totalschaden.