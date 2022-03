„Die Verbundenheit macht es leichter annehmbar“

Silvia Breitwieser macht einen Schritt zur Seite, bleibt stehen, hält ihr Gesicht in die Sonne und schließt die Augen. „Sich wärmen und nähren lassen“, sagt die Innviertlerin mit sanfter, fast leiser Stimme. Seit 2008 leitet die heute 51-Jährige die Telefonseelsorge in Oberösterreich: 365 Tage im Jahr rund um die Uhr ist der Notruf 142 besetzt. Erst die Corona-Pandemie, nun der Krieg in der Ukraine - die Belastung für die Menschen ist groß und damit auch der Redebedarf. „Es gibt viele wirklich schlimme Erfahrungen von Menschen, an denen sie vielleicht auch ein Leben lang verzweifeln“, sagt Breitwieser, die an diesem Tag noch bei einem Lehrgang in Tragwein einen Vortrag zum Thema „Wenn Kinder und Jugendliche dem Tod begegnen“ hält.