Spektakel in Flachau ++ Alessandro Hämmerle privat

Rückblick auf einen spektakulären Nachtslalom in Flachau, ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober zieht eine positive Zwischenbilanz, wir schauen zu den erfolgreichen Juniorinnen und Junioren bei der WM in Kanada und treffen Olympiasieger Alessandro Hämmerle zu Hause - das und noch mehr gibt’s für Sie in „Steilhang“, dem Ski Austria-Magazin jeden Donnerstag auf krone.tv. Mit Moderatorin Michaela Mayer und Krone-Ski Experte Alex Hofstetter.