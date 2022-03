Griss um Altpapiertonne

Renate T. lebt in einem Einfamilienhaus. Die allgemeine Sammelstelle für das Altpapier sei weit entfernt. „Ich darf auch nicht schwer tragen“, schildert die Wienerin. Zudem seien die Tonnen bereits wenige Stunden nach Entleerung wieder randvoll. Aufgrund der vielen Anrainer in der Gegend. „Auf meine Anfrage bei der Stadt wegen einer eigenen Tonne, habe ich eine sehr eigenartige Auskunft erhalten“, so Frau T. weiter