Tibetischer Sänger zündete sich selbst an - tot

Vor dem Jahrestag des Volksaufstandes in Tibet von 1959 am Donnerstag hat sich nach Angaben von Exil-Tibetern ein bekannter tibetischer Sänger vor dem Potala-Palast in Lhasa selbst angezündet. Der 25-jährige Tsewang Norbu habe gegen die chinesische Herrschaft protestiert, berichteten die tibetische Exilregierung und die International Campaign for Tibet (ICT) in Berlin.