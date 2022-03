ÖSV-Boys verpassen Slalommedaille - Sturm Fünfter

Im zweiten Lauf konnte sich Feurstein mit der achtbesten Laufzeit noch auf Platz elf steigern. Auch Pramstaller machte zwei Plätze gut, belegte am Ende Rang acht. Der einzige Österreicher, der sich im Finale leider nicht steigern konnte, war Joshua Sturm. Der rutschte nämlich noch vom Podest und belegte am Ende Rang fünf. 1,67 Sekunden hinter Steen Olsen, der sich damit zum Doppel-Juniorenweltmeister krönte und Ax Swartz um 1,01 Sekunden auf Rang zwei verwies. Bronze holte der Deutsche Linus Witte (+1,14). Passrugger belegte am Ende Rang 16 (+3,19). „In Anbetracht der Tatsache, dass ich mir beim Riesentorlauf das Knie lädiert habe und vor dem Slalom nicht mal klar war, ob ich überhaupt an den Start gehen kann, bin ich mit diesem fünften Platz zufrieden“, sagte Sturm.