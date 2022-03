„Es geht darum, über die Täler hinauszudenken“

„Krone“: Am 1. Mai treten Sie Ihren Job in der Tirol Werbung an. Viel Zeit zum Einarbeiten bleibt nicht. Die Branche steckt noch in der Krise. Wo werden Sie ansetzen?

Karin Seiler: Es stimmt: viel Zeit bleibt nicht. Zum Glück kenne ich die Tirol Werbung und viele ihrer Mitarbeiter von meiner früheren Tätigkeit im Haus. Auch mit den Tourismusverbänden bin ich seit Jahren vernetzt. Das kommt mir in der jetzigen Situation sehr zugute. Ich denke, das war auch ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl.