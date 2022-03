Mutter (25) hat Säugling nicht zu Tode geschüttelt

Am 24. Februar - so der nun widerlegte Verdacht - soll die 25-jährige Rumänin in Graz-Andritz ihren Säugling zu Tode geschüttelt haben. Der zehn Monate alte Bub wurde in die Kinderklinik gebracht, wo man Hirnverletzungen bemerkte. So entstand die Vermutung, Gewalt wäre im Spiel gewesen. Eine Obduktion ergab, dass das Baby an einem Hirnödem gestorben war. Die Mutter wurde festgenommen.