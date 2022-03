„Bin die größte Zielscheibe bei meinen Nummern!“

Nina Hartmann präsentierte pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März ihr brandneues Programm „Endlich Hausfrau“, in dem sie dem Publikum nicht nur einen Einblick in den harten Alltag als Kabarettistin und Schauspielerin, sondern vor allem auch als selbständige, selbstbewusste und emanzipierte Frau verschafft. Mit viel Schmäh und einigen Lebensanekdoten führte sie durch den Abend, der nur auf eines schließen lässt, nämlich darauf, dass Nina eigentlich keine Hausfrau sein will.