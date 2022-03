Trainer aus Salzburg auf dem Weg zur Pro-Lizenz

Der andere Coach mit Salzburg-Bezug im neuen Lehrgang, dem höchstmöglichen im Lande, der europaweit ein Coaching in der obersten Liga ermöglicht, heißt Thomas Sageder. Der heute 38-Jährige begann seine Trainerlaufbahn im OÖ-Unterhaus, ehe er in die Salzburg-Akademie, später nach Ghana wechselte. Als Chefcoach sammelte er interimistisch Erfahrung in Ried sowie bei Zweitligist Blau-Weiß Linz. Von 2019 bis ‘21 arbeitete er als Co von Oliver Glasner beim deutschen Bundesligisten Wolfsburg. Als Glasner zu Frankfurt wechselte, kehrte Sageder zurück, ist seit Sommer Teil des Trainerstabs der U18 der Bullen-Akademie.