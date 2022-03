Kristensen: „Waren schlecht auf allen Positionen!“

Julian Nagelsmann (Bayern-Trainer): „Insgesamt war es fußballerisch und von der Energie, die man gespürt hat, außergewöhnlich gut. Wir haben viel weniger über das Zentrum gespielt und mehr über die Flügel, dadurch hatten wir bessere Kontrolle. Salzburg hat nicht so viel Druck gemacht wie erwartet in der Anfangsphase, sie sind eher tief gestanden. Wir haben Lewy (Robert Lewandowski/Anm.) in einigen Situationen schneller an den Ball gebracht. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Es ist immer gefährlich, der größere Druck lag zweifelsfrei bei uns. Von dem her sind wir froh, dass wir gewonnen haben.“