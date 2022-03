„Schleimspur“: Entschuldigung von Kogler gefordert

„Ich weise die haltlosen Vorwürfe des Vizekanzlers entschieden zurück, die WKÖ wäre in irgendeiner Art und Weise für die Abhängigkeit von russischem Gas verantwortlich - sowohl inhaltlich als auch was das Niveau der Wortwahl betrifft“, schreibt Mahrer am Dienstagnachmittag in einer Stellungnahme.