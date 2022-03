Im Ernstfall helfen Freiwillige

„Jedes Tier hat eine zweite Chance verdient“, so Tier-Sanitäter Simon, der freiwillig bei der Österreichischen Tierrettung arbeitet. Er und seine Kollegen sind für die Erstversorgung rund um die Uhr erreichbar. Für die weitere Versorgung aber fehlt es an verfügbaren Tierärzten. Um dies zu gewährleisten, bräuchte man in Salzburg eine Tierklinik. „Andere Bundesländer haben solche Kliniken, aber bei uns gibt es keine“, so Tierärztin Kerstin Pabst. Grund dafür seien fehlende Ressourcen. Kommt es außerhalb der Ordinationszeiten zu einem Notfall, steht nicht immer ein Tierarzt zur Verfügung.