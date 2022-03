15.530 Covid-Kranke waren in zwei Jahren im Spital

2116 Todesfälle gemeldet

Das Spitalspersonal hat also weiter alle Hände voll zu tun. Begonnen hat alles vor genau zwei Jahren. Am 8. März 2020 wurde nämlich im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum in Steyr der erste Corona-Patient in einem oberösterreichischen Krankenhaus aufgenommen. Seither mussten insgesamt 15.530 Infizierte behandelt werden, 2000 davon – das sind rund 13 Prozent – auf einer Intensivstation. Insgesamt 2116 Corona-Patienten sind in einem der oö. Krankenhäuser gestorben.