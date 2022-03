Kroatisches Supertalent stiehlt allen die Show

Die nutzte Olivier dann auch für eine Bestzeit - mit der fünftbesten Laufzeit -, die allerdings nicht sehr lange hielt. „Ich bin heute leider einfach nicht gut Ski gefahren“, zeigte sich die Auerin, die am Ende Rang 21 belegte, selbstkritisch. Für Pfurtscheller kam im zweiten Lauf schon früh das aus. „Schade, dass es nicht besser geklappt hat“, erklärte die 19-Jährige, die nun hofft, bei der Junioren-Heimweltmeisterschaft im Jänner 2023 in St. Anton am Arlberg mit dabei sein zu können. Ebenfalls nicht nach Wunsch lief es für Waldauf. „Ich habe alles gegeben, voll gepusht, aber leider sind mir zu viele Fehler passiert“, erklärte die 20-Jährige, die in der Entwertung auf Rang 19 landete. Auch Egger versuchte voll zu attackieren. „Diesbezüglich kann ich mir nichts vorwerfen“, analyiserte die Lecherin. „Allerdings ist es sicherlich so, dass ich bei einer so drehenden Kurssetzung wie im zweiten Lauf, sicherlich noch am meisten Verbesserungspotenzial habe.“ Am Ende blieb Egger Rang 15, 2,57 Sekunden hinter der Siegerin.