Blackout-Gefahr: Wenn Putins Hacker zuschlagen

Zuletzt hatten russische Hacker vor allem die sozialen Medien im Visier: So wurden die Facebook-Konten mehrere öffentlichen Personen in der Ukraine von Hackern angegriffen, wie Facebook-Eigner Meta mitteilte. Doch auch ein weiteres besorgniserregendes Szenario drängt dieser Tage, nicht zuletzt aufgrund der Sanktionen gegen Russland, wieder ins Bewusstsein von Behörden, Unternehmen und Bürgern: ein flächendeckender Stromausfall in Europa, ausgelöst durch einen Cyberangriff.