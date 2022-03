Ehemalige Stadträtin Sieglinde Lesjak gestorben

In der Nacht auf Dienstag starb die ehemalige SPÖ-Stadträtin Sieglinde Lesjak. Seit 1985 war sie in der Stadtpolitik in der Landeshauptstadt tätig. Im Laufe ihrer Karriere als Politikerin hatte sie nicht nur die Position der Ausschussobfrau für den Ausschuss für Frauen, Jugend und Familie, sondern auch des Kontrollausschusses.