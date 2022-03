30.939 Neuinfektionen und 45 weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 30.939 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es noch 24.788 neue Fälle. 45 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. Den zweiten Tag in Folge musste ein starker Anstieg bei der Zahl der Spitalspatienten verzeichnet werden.