„Müsste noch mehr rausholen“

Nächste Fahrt in den Krieg ist schon in Planung

Richter und seine Helfer brachten 44 ukrainische Flüchtlinge – Kleinkinder, Buben und Mädchen, sowie Frauen – aus dem Kriegsgebiet. Mit 28 Frauen und Kindern ist er am Montag in Freilassing im ehemaligen Altersheim angekommen. Max Aicher hat dies kurzerhand bereit gestellt, unzählige Freiwillige aus der Umgebung haben gekocht, geputzt, Spenden gesammelt. Und Richter? Der plant bereits die nächste Busfahrt in den Krieg.