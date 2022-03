Star-Comedian Michael Mittermeier ohne Maulkorb!

Mittermeier: „Habe in Wien sehr, sehr viel Zeit verbracht“

Was Mittermeier eindrucksvoll macht. Einerseits in seinem neuen Buch („Nur noch eine Folge“), andererseits mit seinem Jubiläumsprogramm „Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück, 25 Jahre Special“, mit dem er im April auch nach Österreich kommt - für ihn eine ganz emotionale Station: „Ich habe in Wien sehr, sehr viel Zeit verbracht und mich in Österreich ohnehin von Anfang an verliebt. Hier versteht man mich besonders gut - und natürlich auch meinen Humor.“