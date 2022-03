Barista Crashkurs mit Sängerin Tünde Jakab

Über 10.000 Stunden hat Tünde Jakab an ihrer Queerflöte geübt. Obwohl sie mit der klassischen Musik wirklich gut im Business war und weltweite Tourneen gespielt hat, setzt sie nun alles auf eine Karte und erfindet sich neu: Als Singer/Songwriterin mit Discobeats und Popeinflüssen will sie nun in der kommerziellen Musik durchstarten.

Was natürlich nie fehlen darf: Viel Durchhaltevermögen und dazu ein gutes Tässchen Kaffee. Und genau das bekommen Tünde und Host Anna im GOTA Coffee im 15. Wiener Gemeindebezirk serviert. Inklusive Barista - Crashkurs! Jede Menge Musik und Kaffee gibt’s also im Video oben!